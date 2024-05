Les 5 activités nautiques à faire à Lyon

Découvrez les meilleures activités nautiques à Lyon, des balades en canoë-kayak sur la Saône aux sessions de wakesurf avec Wake Saône. Profitez des expériences aquatiques inoubliable de la ville de Lyon !

Découvrez les 5 meilleures activités nautiques à Lyon ! Explorez la ville autrement avec une variété d'options en plein air. Pagayez sur la Saône en canoë ou en paddle, explorez Lyon avec Takamaka Lyon Sports Nature, ou ressentez l'adrénaline du wakesurf avec Wake Saône. Pour une expérience unique, plongez dans le surf urbain au City Surf Park. Lyon vous attend pour des aventures aquatiques inoubliables !

Balade en bateau

Découvrez Lyon sous un nouvel angle avec ces circuits complets ! Explorez les monuments emblématiques de la ville à travers des visites commentées captivantes, plongeant dans l'histoire de Lyon. Admirez le quartier Renaissance et le Vieux Lyon, laissez-vous surprendre par l'architecture audacieuse de la Confluence, ou évadez-vous à l'Ile Barbe, oasis de verdure aux portes de la ville. Accompagné d'un guide, revivez le l'histoire exceptionnelle de Lyon au fil du temps.

Canoë Kayak et Paddle

Sur le Rhône, vous pouvez louer des canoës-kayaks ou des paddles et partir à l'aventure le long du fleuve. Vous pourrez pagayer au pied de sites emblématiques tels que la Basilique Notre-Dame de Fourvière ou le quartier moderne de la Confluence, offrant ainsi une perspective unique sur la ville. La Saône offre également des possibilités de canoë-kayak et de paddle, avec la possibilité d'explorer des quartiers pittoresques comme le Vieux Lyon ou la Presqu'île depuis l'eau. De plus, plusieurs clubs et associations proposent des cours et des excursions encadrées pour les débutants comme pour les plus expérimentés, permettant à chacun de profiter pleinement de cette activité en toute sécurité. Que ce soit pour une balade tranquille en famille, une session de fitness en paddle, ou une exploration plus sportive en kayak, Lyon offre une multitude d'options pour satisfaire les passionnés de sports nautiques.

Takamaka Lyon Sports Nature

Avec Takamaka Lyon Sports Nature, vous pouvez également participer à des sorties encadrées par des guides expérimentés, qui vous feront découvrir les plus beaux coins de Lyon tout en partageant des anecdotes intéressantes sur l'histoire et la culture de la ville. Vous sont proposés une variété d'autres activités de plein air, telles que l'escalade, le VTT, le canyoning, et bien plus encore. C'est donc l'endroit idéal pour les amateurs de sensations fortes et les amoureux de la nature qui souhaitent découvrir Lyon et ses environs d'une manière un peu originale.

Wake Soâne à Lyon

Wake Saône propose des locations de bateau pour des sessions de wakesurf à Lyon, que ce soit à l'heure, à la demi-journée ou à la journée complète, selon vos préférences. Les sessions de wakeboard et de wakesurf ont lieu sur la Saône à Curis-au-Mont-d'Or, près de Neuville-sur-Saône. Kneeboard, ski nautique, wakeboard, ou planches de wakesurf, c'est selon le choix de chacun. Des sessions de wakeboard sur la Saône pour les enfants et les adultes de tous niveaux. Que vous soyez débutant ou initié, la vague et la vitesse est adapté au niveau du bateau pour garantir votre sécurité et vous offrir des sensations nautiques inoubliables !

City Surf Park

City Surf Park offre une expérience de surf authentique juste à côté de chez vous. Venez découvrir des vagues parfaites pour une session de surf mémorable, puis détendez-vous au restaurant en dégustant des plats délicieux tout en profitant de la vue sur le lac. Avec une ambiance vibrante et des espaces événementiels accueillants, vous êtes sûr de passer un moment inoubliable. Choisissez parmi nos sessions adaptées à tous les niveaux : débutant, intermédiaire, expert ou en groupe. Peu importe votre niveau,vous serez guidés et assurés une expérience de surf exceptionnelle.

Explorez Lyon d'une manière unique et rafraîchissante en vous aventurant dans l'une de ces 5 activités nautiques inoubliables. Des moments de plaisir et d'aventure vous attendent au alentours de la ville des lumières. Vous aimez vous balader près de l'eau, voici une balade entre faune et flore qui saura vous ravir !