Rhône : Balades autour de Lyon - Le Grand Large et le Canal

Vous voulez balader autour en famille ou entre amis ? Entre faune et flore, vous ne pouvez pas choisir ? On a ce qu'il vous faut !

Cette balade autour de Lyon, entre la faune et la flore vous permettra de découvir ce joli peit coin, en pleine nature !

Durée : 6h

Partez du parking en contrebas de la rocade Est N346. Empruntez le pont de Décines pour rejoindre l’autre rive et longer le lac. Continuez jusqu’au pont d’Herbens en direction du barrage hydro-électrique de Jonage que vous passerez. Sur votre chemin, vous découvrirez de jolis petits marais abritant une faune riche, surtout par temps ensoleillé. Vous longerez ensuite de charmants petits cours d’eau avant de terminer le tour du lac. Profitez-en pour faire une pause pique-nique à l’ombre de grands arbres, souvent fréquentés par des castors. Cette balade printanière, idéale pour les débutants, vous permettra de découvrir la faune et la flore du parc, et de vous ressourcer aux portes de la ville. Conseillée en semaine pour une ambiance plus paisible que les week-ends.