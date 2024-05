Que faire à Lyon ce Week-end ? (9 au 12 Mai)

Un week-end animé à Lyon, entre Kpop, festival électro, course solidaire et la comédie familiale !

Entre concert de la K-pop star Gaho, celui des Nuits Sonores électrisantes, la course Wings for Life World Run et comédie familiale pour la Fête des mères, ce week-end à Lyon promet d'être riche en événements !

La star de kpop Gaho en concert

La célèbre star de Kpop, Gaho se produit à La Rayonne, à Villeurbanne, ce samedi 11 mai . Adoré lors du festival 1,2,3 Seollal à Lille et présenté par l'association K-France. Avec des hits tels que Start Over, Stay Here, Time ou encore Fly, ses chansons captivent ses fans avec des mélodies qui restent en tête. Ce concert promet d'être magique ! En première partie, profitez d'une performance enflammée de K-Pop, puis dansez jusqu'au bout de la nuit lors de l'After party animée par DJ Wars. Les places partent vite, pour réserver, c'est par là 👉🏽 https://www.k-france.fr/concert

Nuits sonores

Comme chaque année à Lyon, c'est l'événement phare de la scène électronique française qui est de retour du 7 au 12 mai aux Grandes Locos avec les Nuits Sonores. Ne manquez pas le rendez-vous incontournable de la scène électro. Pendant le long week-end de l'Ascension, il réunit les plus grands noms locaux et internationaux mais vous fera aussi découvrir de nouveaux artistes émergenants. Pour réserver, c'est ici !

Course Wings for life World Run

Au départ de la Place Antonin Poncet, ne manquez pas, ce samedi 11 mai , la Wings for Life World Run ! C’est la course unique au monde où athlètes professionnels, coureurs amateurs et débutants du monde entier s'élancent en même temps. Tous les frais d'inscription et les dons vont directement à la recherche pour trouver un remède aux lésions de la moelle épinière. Rejoignez-nous pour cette cause importante et vivez une expérience sportive inoubliable ! Si vous aimez le sport, la course à pied ou simplement bouger, cette course est faite pour vous. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le facebook de l'événement !

"Bonne fête des mères"

1 famille, 1 toit, 3 générations : Lucien, le grand-père, Philippe, le père, et Mathis, le petit-fils, cohabitent avec quelques heurts. Mais les femmes, absentes de cette colocation générationnelle, vont faire un retour en force... pour la Fête des mères ! Préparez-vous à des rebondissements et des surprises dans cette nouvelle comédie de Thierry Marconnet. Tenez-vous prêts pour une histoire pleine de vie et d'émotions. Ça se passe ce week-end , alors réservez vite vos places !

Korea Days

Ce samedi 11 mai , plongez dans l'univers des Korea Days à la salle de la Ficelle, à Lyon ! Après trois éditions à succès, la culture coréenne est de retour. Au programme : goodies Kpop, CD, bijoux, spécialités coréennes, bubble tea, shows spectaculaires, Youtubeurs célèbres, et représentation de la diversité culturelle du pays par de nombreuses associations (tourisme, mode, arts martiaux, etc.). Ne manquez pas l'événement !

Ne manquez pas ce week-end animé à Lyon ! Entre Kpop, électro, course solidaire et comédie familiale, il y a des événements pour tous les âges et pour tous les goûts. Préparez-vous à vivre de bons moments !