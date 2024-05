Rhône : Balades autour de Lyon - L’espace des Grands Vernes

Grand parc de Miribel Jonage

Distance : 2 km

Indications : Se garer sur le parking du Gravier Blanc

Le sentier situé au bord du lac des Eaux Bleues offre une promenade paisible sans aucun dénivelé, idéale pour une journée de détente en pleine nature. Long de 2 kilomètres, ce parcours vous emmène le long d'une eau limpide et à travers une forêt animée par une faune variée et une flore aquatique luxuriante, le tout s'étendant sur 50 hectares. C'est un lieu idéal pour observer la nature tout en profitant d'une marche facile.

Cette balade convient parfaitement aux familles, car elle est accessible aux poussettes et aux vélos. Le départ se fait avec une vue imprenable sur le lac de la Bletta. Plus loin sur le parcours, l'observatoire de la presqu'île vous invite à admirer les Grands Vernes, et le belvédère à mi-chemin offre un autre point de vue magnifique. Le long du chemin, vous aurez la chance de croiser diverses espèces d'oiseaux nicheurs, comme le héron cendré, le grèbe huppé ou le martin-pêcheur, et avec un peu de chance, des oiseaux migrateurs feront aussi leur apparition. C'est pourquoi il est vivement conseillé de prendre un appareil photo pour immortaliser ces rencontres.

Les castors, quant à eux, sont plus discrets et sortent principalement la nuit, mais ils laissent des traces de leur passage, comme des troncs d'arbres grignotés et des barrages sur les cours d'eau. Cette promenade au bord du lac des Eaux Bleues est donc une invitation à explorer la nature tout en se laissant surprendre par la vie sauvage qui s'y trouve. En somme, c'est une sortie parfaite pour les amoureux de la nature, petits et grands, qui souhaitent se reconnecter avec l'environnement.