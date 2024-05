Lille-Lyon : l'OL a encore réussi à renverser la situation !

L'OL est allé chercher une victoire spectaculaire sur le terrain de Lille ce lundi soir, renversant le LOSC avec un score final de 4-3.

L'équipe lyonnaise, en quête de la 7e place et d'une qualification européenne, a débuté le match en difficulté. En début de première mi-temps, un coup franc de Yusuf Yazici a permis à Bafodé Diakhité d'ouvrir le score de la tête pour Lille (1-0), avant qu'Eden Zhegrova ne double l'avantage avec une frappe croisée à la 37e minute (2-0).

En seconde période, Lyon a trouvé l'ouverture grâce à une frappe de Saïd Benrahma (2-1). Les Lyonnais ont ensuite intensifié leur pression et égalisé à la 82e minute grâce à Malick Fofana (2-2). Diakhité a redonné l'avantage à Lille avec un second but sur corner (3-2), mais Alexandre Lacazette a égalisé peu après avec un but de la tête (3-3).

Enfin, à la 91e minute, Mama Baldé a scellé la victoire pour l'OL en smashant une tête victorieuse (3-4). Cette victoire permet à Lyon de prendre la 7e place tant convoitée, distançant Rennes de deux points et mettant la pression sur Marseille, qui joue ce mardi.

C'est aussi une belle victoire au stade Pierre-Mauroy, que les Lyonnais retrouveront le 25 mai prochain pour la finale de la Coupe de France face au Paris-Saint-Germain.

Dimanche prochain, Lyon devra confirmer à Clermont lors de l'avant-dernière journée de championnat.