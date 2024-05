Le casque original de Dark Vador dans Star Wars arrive dans un musée de Lyon

Le 15 juin prochain, le Musée Cinéma et Miniature de Lyon installera un casque pas comme les autres au sein de sa collection permanente.

Il s’agit du casque original de Dark Vador issu de L’Empire contre-attaque sorti en 1980 dans les salles obscures. Sculpté par Brian Muir qui réalisa également l’armure du personnage, le casque avait été sauvegardé par un technicien du film avant de trouver de nouveaux propriétaires. Une masterclass exclusive avec Brian Muir est d’ailleurs prévu le jour de l’entrée officielle du précieux objet au sein de l’établissement culturel lyonnais.

Un autre objet bien connu des fans de la saga Star Wars a également fait son entrée au Musée Cinéma et Miniature de Lyon à l’occasion ce samedi de May the 4th Be With You, la journée internationale dédiée à Star Wars. Le célèbre blaster de Han Solo a été mis en vitrine ce week-end.