Lyon : Rencontre avec une habitante des péniches du Rhône

Geneviève, force de la nature du haut de ses 74 ans, nous a laissé découvrir sa maison sur l'eau ! Embarquez avec nous pour découvrir son histoire...

Alors qu’elle nous ouvre les portes de Balthazar, sa péniche Freycinet, la première résidente des péniches lyonnaises nous souhaite la bienvenue à bord. Elle nous raconte ensuite son histoire autour d’un café alors que nous sommes posés sur le canapé de la mezzanine du bateau, avec le chat Wifi qui n'a pas cessé de s'incruster dans l'interview.

Nous lui avons posé une dizaine de question sur les joies et malheurs de la vie en péniche qu'on vous laisse découvrir ci-dessous :

Combien êtes-vous d’habitants sur les péniches à Lyon ?

Il y a 85 péniches logements, c’est-à-dire 85 emplacements réservés à des péniches logements qui n'ont pas le droit de faire d'activité commerciale. Je suis co-présidente du collectif de ces habitants "Les péniches de Lyon".

Ça fait combien de temps que vous vivez sur une péniche ?

Si je vous le dis vous allez connaître mon âge (rires). Ça fait 40 ans que j’habite ici et ça fait 50 ans que j’ai acheté la péniche. J’ai 74 ans actuellement.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de vivre sur une péniche à l’origine ?

Je crois qu’il faut faire confiance en son intuition. Nous habitions mon mari, moi et ma fille dans les Monts D’or et nous avions l’intention d’habiter en ville car nous mettions trois quart d’heure pour aller travailler, ma fille allait à l’école à travers champs car il n’y avait pas de transport en commun et elle mettait une demi-heure pour y aller. Mais je refusais d’habiter en appartement pour être en sandwich entre le voisin du dessus et la voisine du dessous. Un dimanche, complètement par hasard, mon voisin me dit qu’il va visiter une péniche qui se vend en bas sur Vaise. C’était une péniche de transport, c’est-à-dire qu’il y avait encore le fret dedans, rien à voir avec ce qu’elle est aujourd’hui. Je n’ai rien dit, j’ai fait le tour, c’était rempli de tas de sacs de transports.

Quelle était l'histoire de cette péniche ?

Je suis allée voir le marinier qui vendait la péniche pour lui demander pourquoi il la vendait. Il m’a dit qu’il était trop vieux, que la péniche était trop ancienne et qu’il devait l’emmener au déchirage. Il s’est alors mis à pleurer ! C’était terrible pour lui car il avait vécu toute sa vie sur ce bâteau. Il était réellement désespéré. Je lui ai demandé pour combien le ferrailleur lui reprenait : 12000 francs. Je lui ai donc répondu que s’il me laissait acheter sa péniche avec un chèque de 12 000 francs, je la récupérerai pour la transformer en appartement. Il était tellement heureux qu’il s’est remis à pleurer, soulagé que sa péniche puisse bénéficier d’une seconde vie. Je suis remontée et j’ai simplement répondu à mon mari que maintenant nous étions propriétaires d’un bateau de 38,5 mètres !

Est-ce que vous auriez des conseils pour les gens qui veulent vivre sur une péniche ?

Tout d’abord ils doivent acheter une péniche qui existe déjà et qui a son emplacement, il y a 85 bateaux logements, et donc 85 emplacements seulement, pas un de plus. Cette limite est placée par Voie navigables de France. Pour ceux qui veulent s’initier, je leurs dirai de venir à notre formation gratuite “vivre sur l’eau” que nous dispensons avec les autorités administratives, lors de laquelle on explique les joies de vivre sur l’eau, mais aussi les contraintes car il y en a beaucoup et il faut les connaître sous peine de devoir quitter la péniche. Il faut, pour avoir un emplacement, une COT (Convention d’Occupation Temporaire), et le T de temporaire est important, même si ça fait 40 ans que je suis là. Pour l’avoir il faut avoir une assurance et donc un certificat de bateau qui prouve qu’il peut être sur l’eau sans aucun danger, le tout délivré par la DDT ( Direction Départementale du Territoire Rhône ). Il y a de nombreux contrôles effectués pour avoir le certificat et s’il y a le moindre problème il n’est pas délivré. C’est un peu comme une carte grise pour les voitures, et les décennales (tous les 10 ans) sont comme des contrôles techniques.

Quels sont les avantages à vivre sur un bâteau ?

C’est merveilleux tout simplement, regardez autour de vous, on est à la fois dans la nature et en plein milieu de la ville, c’est les oiseaux qui me réveillent le matin. On est en face de l’hôtel de ville ! C’est pas mal, non ? Quand il y a des crues on monte, quand il y a des décrues on descend et donc on change de vue. J’adore !

Pour l’aménagement vous vous en êtes sortis comment ?

Là aussi j’ai eu de la chance, je pense qu’il faut vraiment faire confiance à son intuition. Si vous sentez que c’est bien, c’est qu’il faut le faire ! J’ai acheté ce bateau en état de bateau de transport, sans fenêtre ni rien, et j’ai recroisé un ami d’enfance que je n’avais pas vu depuis mes 8 ans qui était devenu compagnon menuisier. Il était ravi de pouvoir se mettre au travail avec ce bateau ! J’avais aussi besoin d’un architecte et coup de chance, il allait se marier avec une étudiante architecte qui cherchait un chantier pour valider son diplôme. On a fait les plans tous ensemble et au bout d'un an et demi de travaux tout était fait ! Tout l'intérieur est en bois et rien n’a bougé depuis 40 ans.

Quel est le coût actuellement pour acheter et rénover une péniche ?

Pour acheter un bateau avec son emplacement, sans emplacement vous ne pourriez rien en faire, le coût se situe en 500 000 € et 700 000 €. Nous ne pouvons pas vendre l’emplacement car nous sommes sur le domaine fluvial public, nous sommes seulement locataires. Dans la mesure où il y a peu d’emplacements, les bateaux se vendent avec. Je ne trouve pas cela normal, je suis contre le fait de spéculer sur le domaine public, ce n’est pas dans mes valeurs. Il faut ensuite mettre environ 10 000 € tous les 10 ans pour les décennales puis 6000 € par an pour la COT afin d’avoir le droit de s’amarrer sur la base d’une péniche Freycinet.

C’est quoi une péniche Freycinet ?

Elles portent ce nom car Monsieur Freycinet avait fait des écluses de 40x5,5 m donc il fallait faire des bateaux qui rentrent dedans. Les péniches Freycinet font donc 38,5 mètres de long sur 5,05 mètres de large. Les 6000€ de COT correspondent en fait à la surface occupée.

C’est donc un bel habitat mais pas spécialement économique, même pour Lyon ?

Non, en effet. Il y a 40 ans ce n’était pas cher du tout, une fois le bateau obtenu il n’y avait quasiment rien à payer. Au début je ne payais rien car j’étais la première à m’y installer. La métropole a fini par y redire quelque chose et je payais donc 225 francs par an.

Les gens sont venus s’installer au fur et à mesure ?

J’étais ravie d’avoir des voisins. En général, les gens qui achètent ou viennent s’installer sont des fanatiques de bateau, ils adorent ça ! Et ils sont habitués des contraintes. Au moins nous ne sommes pas coincés dans des immeubles collés à nos voisins.

Il ne fait pas froid en hiver ? Et il ne fait jamais humide ?

Mon ami menuisier a fait une isolation parfaite ! Donc non, il ne fait pas froid. Et s’il fait humide c’est qu’il y a un trou, c’est mauvais signe (rires). On a 2 pompes à chaleur et 18 panneaux solaires sur les toits et l’été je mets parfois un peu la clim quand il fait trop chaud. Il peut faire chaud parfois, surtout à Lyon et il va faire de plus en plus chaud de toute manière. L’eau est toujours plus fraîche donc ça tempère un peu mais c’est seulement le bas du bateau qui est dans l’eau.

On fait tout tourner avec les panneaux solaires, on est totalement autonome. On a juste adapté nos habitudes pour faire marcher l'électricité plutôt le jour que la nuit.



Est-ce que vous avez déjà voyagé avec la péniche ?

Oui bien sûr, moins maintenant parce qu’il faut quand même 2 à 3 heures pour désamarrer, il faut enlever la passerelle, les amarres… Et je suis trop vieille maintenant. Mais j’ai mon permis de capitaine mécanicien bien sûr qui permet de piloter la péniche, et puisque je viens de Mâcon, on allait à Mâcon, à Châlons-sur-Saône, Saint-Jean de Laône, on allait plutôt sur la Saône de mon temps. Il faut seulement une journée pour aller à Mâcon. Ça prend une journée parce que c’est un petit moteur !

De quand date le bateau ?

C’est un bateau de 1930, on va bientôt fêter ses 100 ans ! On va faire une grande fête. Il y a souvent des fêtes sur les bateaux, on fait tout le temps des pots entre voisins. C’est une grande famille en fait, quand mes filles étaient jeunes en rentrant de l’école elles allaient chez les voisins.

Vous vous connaissez depuis longtemps ? Où sont situés les bâteaux ?

Oui ! Ils sont arrivés au fur et à mesure mais le voisin de derrière par exemple je le connais depuis 35 ans. Ça crée des liens. Même ceux qui viennent d’arriver, il y a des nouveaux de l’autre côté, ils font un pot sur leur bâteau, c’est une tradition ! On offre au nouvel arrivant une bouée avec le nom de son bâteau dessus en signe de bienvenue. D’ailleurs quand ma fille est née, nous avons eu droit à une bouée avec sa date de naissance et son prénom dessus ! Concernant les bateaux, il y en a 14 sur la rive gauche du Rhône, une quinzaine sur la rive droite un peu plus en aval, et tout le reste est sur la Saône.

Y-a-t-il un nombre maximum de personnes à bord ?

Un certificat de bâteau permet d’avoir 20 personnes à bord, il y a 20 gilets de sauvetage donc normalement c’est 20. Juste quand on fait des fêtes et qu’on est un peu plus on ne dit rien et puis c’est tout. Et on ne peut pas faire d’activité commerciale sur un emplacement de bâteau logement. Ma fille dormait auparavant dans l’appartement du marinier, maintenant qu’elle a grandi, elle n’est plus là . J’ai horreur des lieux vacants alors que certains sont dans la rue alors j’héberge souvent des gens, des sans-papiers que je croise dans la rue etc. On ne va pas garder une chambre vide alors que certains en ont besoin ! J’ai reçu aussi 3 ukrainiennes qui sont venues les unes à la suite des autres par l’association Lyon Ukraine. D’ailleurs la première chose que je demande quand quelqu’un arrive, c’est s’il sait nager, question d’assurance ! Vous savez nager ? C’est pas une raison pour sauter à l’eau (rires).

De quand date le moteur ?

Il date de 1930 aussi ! C’est un deux thumb bolt 35 chevaux, 10 cylindres, allumage par le cigar, il n’y a pas de batterie. Pour mettre en route le moteur, on met simplement un cigar qui va s’enflammer en tapant contre le cylindre, on en met 2, hop une bouteille d’air comprimé et le tour est joué. Ça ne tombe jamais en panne ! Ce bateau ne mourra jamais, je mourrai avant lui c’est sûr !

Vous avez déjà eu des cambriolages ou des soucis de ce genre ? C'est une question qui peut sembler légitime en ville.

En 40 ans on a eu une fois des jeunes qui sont venus pour boire des coups et qui sont montés sur le bateau à 3 heures du matin en faisant la fête !

Et est-ce que vous avez des problèmes de moustique étant donné que vous êtes sur l'eau ?

Non pas du tout, en revanche on a beaucoup d’araignées, c’est peut-être pour cela qu’on a pas de moustiques !

Sur cette question, notre entretien avec Geneviève s'est conclu avec, en bonus, un home tour du bateau (disponible sur notre instagram @radioespace). L'endroit est super cosy et très charmant, on se croirait presque dans un roman !