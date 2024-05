Lyon : les 5 anecdotes les plus mystérieuses sur la ville

Lyon : les 5 anecdotes le plus insolites sur la ville

Vous connaissez Lyon, mais est-ce que vous connaissez ces 5 anecdotes les plus mystérieuses qui rendent la ville encore plus fascinante !

Vous pensez connaître Lyon ? Détrompez-vous ! Voici 5 faits inconnus et mystérieux qui rendent la ville encore plus mystérieuse ! Du trésor caché dans un parc au Christ à la tête en or, en passant par les tunnels secrets sous la ville, Lyon réserve bien des surprises, les connaissez-vous ?

Le Parc de la Tête d’Or cache un trésor

Une vieille légende qui court sur le Parc de la tête d'Or. On dit qu'un trésor y est caché. Il renfermerait une relique incroyable : un Christ avec une tête en or ! Ce trésor aurait été enterré dans ce coin de campagne par le passé. En 1855, fascinés par cette histoire, les habitants ont fait appel à un médium pour tenter de retrouver cette fabuleuse fortune. Imaginez un peu l'excitation et le mystère qui entourent ce parc... Qui sait, peut-être que d'autres trésors y sont cachés ? 👀

Nostradamus : des prédictions autour de la mort d’un pape en 1986, à Lyon

Nostradamus, était un habitué de la ville Lumière, où il travaillait et retrouvait ses amis. Certaines de ses prédictions sur la ville se sont réalisées, ce qui a semé le doute au Vatican après son annonce de la mort d'un Pontife Romain des siècles auparavant. Ainsi, lorsque Jean-Paul II est venu à Lyon en 1986, les mesures de sécurité ont été renforcées, par précaution. Heureusement, le célèbre voyant, n'était pas toujours aussi clairvoyant 🔮

Perrache et ses jardins

Des milliers de voyageurs passent par Perrache sans se douter que juste au-dessus de leurs têtes, sur le toit de la Gare Routière, se cache un un magnifique jardin fleuri. Dans ce décor surprenant, loin du bruit de la ville et de l'effervescence lyonnaise, règne une atmosphère paisible et enchanteresse. Niché dans l'architecture singulière des années 1970 de la gare, ce jardin secret promet un moment d'évasion, un refuge verdoyant pour s'évader du quotidien et profiter d'un instant de calme et de douceur 🪴

La Fontaine de la Place des Terreaux a le même créateur que La Statue de la Liberté

La Fontaine de la Place des Terreaux a été faite par Frédéric Auguste Bartholdi, le créateur même de la Statue de la Liberté ! Mais est-ce que vous saviez que cette fontaine aurait d'abord dû être bordelaise ? Mais faute de réaction rapide de la part de la ville, c'est finalement Lyon qui remporta la mise lors de l'Exposition Universelle de 1889, pour la petite somme de 100 000 francs ! 🗽

Le Métro A ne passe pas sous le Rhône

Hé oui, le métro A ne passe pas sous le Rhône ! Il circule bien dans le pont Morand, entre Foch et Hôtel de Ville. Imaginez-vous, les voitures et les piétons, sous vos pieds, sans se douter qu'un métro passe juste en-dessous d'eux ! Cette prouesse permet aux Lyonnais de se déplacer rapidement à travers la ville. Vous ne verrez plus jamais le métro A de la même manière maintenant ! 🚇

La ville de Lyon regorge de mystères, entre ses trésors, ses fontaines ou encore ses tunnels, on a jamais fini d'en apprendre sur la ville Lumière !