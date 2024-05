Lyon : les lieux les plus instagrammables

Pas besoin d’être pro ni d’avoir un super objectif : on t'indique où aller pour faire des photos dans ces quelques endroits clés de la capitale des Gaules !

Si tes potes te font remarquer que tu prends toujours tout en photo voire te surnomment le/la paparazzi, ce guide est fait pour toi. On te file les adresses de tous les lieux lyonnais les plus aesthetics pour collectionner un maximum de beaux souvenirs de la ville des lumières ! A vos téléphones, prêts… Partez !

Le Musée des Confluences (Lyon 2e)

Situé à la confluence du Rhône et de la Saône, le musée éponyme est très reconnaissable de par son architecture moderne ultra originale. Bon nombre de ses expositions sont également top pour faire des photos épurées et propres visuellement. On te conseille notamment l’expo A nos amours ouverte jusque fin août !

Les rues du Vieux Lyon (Lyon 5e)

Est-ce qu’on doit vraiment s’expliquer ? Pittoresque et charmant, on peut ressentir dans le Vieux-Lyon toute l’âme de la ville. Pour les éternels touristes dans leur superbe ville, un détour dans ce quartier n’est jamais une perte de temps !

Les escaliers multicolores (Lyon 1er)

Peint par l’artiste Wenc les escaliers Mermet sont particulièrement photogéniques sont une véritable explosion de couleur bleu et jaune au beau milieu des bâtiments de la ville.

De même pour l’escalier Prunelle à Croix-Rousse, qui été réalisé collectivement et bénévolement par les habitants sur place !

Le Bal des Ardents (Lyon 1er)

Depuis 2003, la librairie Le Bal des Ardents est devenue bien plus qu'un simple magasin de livres à Lyon : c'est une véritable institution. Avec son entrée voûtée, créée à partir d'une arche de livres, cet endroit a vite attiré les curieux et les amoureux de la lecture. C'est un sanctuaire pour ceux qui aiment l'originalité, où les genres se croisent et s'entremêlent pour créer un univers unique. La librairie a su se tailler une place de choix dans le cœur des Lyonnais, mais aussi des touristes en quête de quelque chose de spécial. Ambiance chemin de Traverse dans Harry Potter garantie !





Le Jardin des Curiosités ( Lyon 5e)

C’est LE panorama sur Lyon si ton objectif est de capturer la ville toute entière, après celui de la Tour de Fourvière bien sûr (cf notre article sur la Tour Eiffel lyonnaise). On peut même y apercevoir la chaîne des Alpes et son sommet le Mont-Blanc.





La roseraie du Parc de la Tête d'Or (Lyon 6e)

Y-a-t-il quelque chose de plus instagrammable que les plantes ? La Roseraie du Parc de la Tête d’Or abrite des milliers de fleurs et des centaines de variétés différentes, de quoi se sentir comme une fée des bois pendant le temps d’une promenade. Pour ceux qui sont team nature sur leurs feed, ce sera votre spot préféré du top, à moins que vous ne le connaissiez déjà !



Si tu connais d’autres lieux super instagrammable n’hésite pas à nous les partager en commentaires !