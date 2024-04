Rhône : Balade autour de Lyon - tour du bois de Serres

On vous propose une chouette balade à faire aux alentours de Lyon, direction Dardilly pour prendre l'air frais en forêt !

Un spot facilement accessible en voiture mais également en train, en bus ou à vélo. Le bois de Serres est la destination idéale pour une balade tout près de Lyon.

Distance de Lyon : 12 km

Durée : 1h

Niveau : Facile

Si vous cherchez une balade agréable à faire en famille, nous vous suggérons de vous rendre sur le chemin du bois de Serres à Dardilly, où vous pourrez garer votre véhicule avant de partir à pied pour découvrir la forêt environnante. Ce chemin, au début pavé, se transforme rapidement en sentier de randonnée qui traverse une vaste ligne électrique et conduit à un endroit appelé La Thuillière. De là, suivez les panneaux vers Jeansavon et empruntez le chemin pittoresque qui longe un petit ruisseau. Sur votre route, vous croiserez la borne de l’an VIII, un vestige historique indiquant la frontière entre les communes de Dardilly et d’Écully.

En poursuivant votre randonnée, vous atteindrez le point Bois de Serres, qui propose de nombreuses surprises pour les visiteurs de tous âges. Les enfants adoreront les cabanes en bois en forme de tipi éparpillées dans la forêt, parfaites pour les jeux et l'exploration. Pour les adultes, une grande clairière offre un espace idéal pour un pique-nique en plein air ou simplement un moment de détente au milieu de la nature.

Cette promenade courte mais diversifiée est parfaite pour passer un weekend en famille tout en échappant à la chaleur écrasante et à la pollution de la ville. Elle convient également aux jeunes enfants qui ne peuvent pas marcher de longues distances, ce qui en fait une sortie idéale pour tous. Alors, préparez votre panier de pique-nique, mettez vos chaussures de randonnée et venez profiter d'une journée de détente au cœur de la forêt, avec de nombreuses activités pour tous les goûts !

© G Sven