Des collèges du Rhône en grève contre la réforme du choc des savoirs

Une rentrée placée sous le signe de la grève.

Plusieurs syndicats, dont la CGT Educ’action et Sud éducation, appellent à la grève en ce début de semaine pour protester une nouvelle fois contre la réforme du choc des savoirs. Annoncée par le Premier ministre Gabriel Attal, elle doit créer dès la rentrée prochaine des groupes de niveaux en mathématiques et en français pour les classes de 6e et de 5e.

Le mouvement, soutenu par la FCPE (Fédération des conseils de parents d’élèves) touchera dès ce lundi plusieurs collèges du Rhône. Un rassemblement est prévu à 15h sur la place de la Comédie dans le 1er arrondissement.

Une opération "collège déserts" est aussi annoncée ce mardi avec une nouvelle manifestation à 14h30 devant le rectorat de Lyon dans le 7e arrondissement.