L'OL se rapproche de l'Europe après sa victoire contre Monaco

L'OL a réussi à remporter un match palpitant contre Monaco (3-2) ce dimanche soir, malgré une météo difficile avec une pluie torrentielle.

Les enjeux étaient élevés pour la 7e place et une qualification européenne, d'autant que Rennes avait perdu et que Marseille allait jouer contre Lens plus tard.

Le coup d'envoi a été retardé en raison de fumigènes allumés à l'entrée des joueurs, et Monaco a rapidement pris les devants. Après seulement 22 secondes de jeu, Wissam Ben Yedder a marqué, surprenant Lyon d'entrée de jeu. Ben Yedder, qui n'avait pas marqué lors de ses neuf matchs précédents, a ouvert le score d'une manière inattendue.

Alexandre Lacazette a mené la révolte lyonnaise, mais ses coéquipiers Corentin Tolisso et Maxence Caqueret ont eu du mal à s'exprimer correctement. Cependant, Lacazette a égalisé à la 22e minute, profitant d'un centre de Saïd Benrahma pour marquer dans un but vide.

L'OL a pris l'avantage quatre minutes plus tard. Clinton Mata a centré, Tolisso a raté sa reprise, mais Benrahma a saisi l'opportunité pour marquer le deuxième but de Lyon.

Malgré une domination lyonnaise, Monaco est revenu dans le match à la 60e minute grâce à un excellent centre repris de la tête par Ben Yedder, qui a inscrit son doublé.

Mais Lyon ne s'est pas laissé abattre. Une contre-attaque rapide à la 84e minute a permis à Malick Fofana de marquer le but gagnant après une passe décisive de son capitaine (3-2).

Grâce à cette victoire, Lyon occupe désormais la 7e place du classement, avec deux points d'avance sur Rennes et deux de retard sur Lens.

L'OL se prépare maintenant pour un déplacement à Lille lundi prochain.