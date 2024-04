La nouvelle piscine de Gerland va rouvrir ses portes cet été

L'inauguration est prévue le 26 juin.

Ne l'appelez plus la piscine de Gerland mais "LOU Piscine". Après trois ans de fermeture, l'établissement va rouvrir ses portes. L'inauguration est prévue le 26 juin prochaine

Situé juste en face du Matmut Stadium, le complexe aquatique s’inscrit dans la continuité de la brasserie du LOU et du Ruck Hôtel. Il comportera deux grands bassins : un à l’extérieur et le second en indoor. La nouvelle infrastructure de 15 hectares s’adresse à tous publics et son prix d’entrée sera fixé à partir de 3 euros par personne. Le plein tarif sera aligné sur les autres piscines municipales, aux alentours des 8 euros.

Les travaux ont coûté 14 millions d’euros.