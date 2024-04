Attention si vous avez l'habitude de prendre la ligne T1 du tramway.

Les arrêts Debourg et ENS Lyon ne seront plus desservis à compter de ce lundi et jusqu’au dimanche 2 juin inclus.

En cause : des travaux intervenant dans le cadre de la création de la nouvelle ligne de tramway T10 qui reliera en 2026 Lyon à Vénissieux en passant par Saint-Fons.

Sur son site internet, les TCL recommandent d’emprunter la ligne 34 ou de poursuivre à pied (6 minutes entre la Halle Tony Garnier et ENS Lyon et 6 minutes entre ENS Lyon et Debourg).