Un feu s’est déclaré ce jeudi après-midi dans un appartement situé au 10ème étage d’un immeuble de la rue Sébastien-Gryphe tout près de la station de métro Saxe-Gambetta.

Un homme a été transporté dans un état grave après des brûlures. Deux autres personnes ont été plus légèrement blessées après avoir notamment inhalé de la fumée.

On ignore pour le moment les causes de l’incendie ayant mobilisé plus d’une trentaine de pompiers dans le 7e arrondissement.