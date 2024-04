Le chômage a augmenté de 2,3% sur un an dans le Rhône

Les chiffres de France Travail ont été communiqués ce jeudi.

Dans le Rhône, le nombre de demandeurs d’emploi (en catégorie A) s’établit à 80 390, soit une hausse de 0,1% par rapport au dernier trimestre de 2023. Sur un an, le nombre de chômeurs a augmenté de 2,3%. Sur l’ensemble des catégories (A, B et C), le département enregistre une hausse de 0,2% par rapport au dernier trimestre, soit 145 540 demandeurs d’emploi.

En Auvergne-Rhône-Alpes, ce chiffre n’a pratiquement pas bougé passant de 318 590 à 318 530 demandeurs d’emploi (en catégorie A) au premier trimestre de 2024. La donnée augmente cependant sur un an avec une hausse de 1,5%.

Au niveau national, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à France Travail en catégorie A s’élève à 3,03 millions. Un chiffre quasi stable (-0,1%) après deux trimestres de hausse consécutive.