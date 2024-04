"Pour en finir avec les morts et les blessés au travail" : plusieurs rassemblements à Lyon

Deux personnes meurent chaque jour, en moyenne, dans le cadre de leur travail, souligne la CGT69.

Deux mobilisations sont organisées à Lyon à l’occasion de la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. La CGT69 se mobilise pour dénoncer cette situation et "Pour en finir avec les morts et les blessés".

Le syndicat souligne que deux personnes meurent chaque jour, en moyenne, dans le cadre de leur travail.

Deux rendez-vous sont programmés ce jeudi. Une première mobilisation aura lieu dès 11 heures aux abords du centre commercial Confluence, en hommage à Nourredine Lourimi, mort sur le chantier de construction du site en 2009.

Un deuxième rassemblement aura lieu à partir de 13 heures devant la préfecture du Rhône.