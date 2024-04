Les 7 anecdotes à savoir sur les Berges

Les Berges du Rhône, vous connaissez ! Mais est-ce que vous connaissez vraiment leur histoire ?

De quand datent les Berges ?

L’aménagement des Berges a commencé dès le début des années 1980 pour finir en 2007. Et oui, ça fait seulement 15 ans que les Berges sont comme on les connait aujourd’hui. Avant il y avait seulement des parkings mais également l’ex-foire internationale de Lyon (actuelle cité internationale). Quelques années avant les grands travaux des berges, la ville teste des animations estivales éphémères avec le « Quai des Guinguettes » pour permettre aux Lyonnais de s’approprier les lieux, en vue des futures Berges.

© Grand Lyon/ Archives

Combien y-a-t-il de ponts ?

Et bien il y en a 14. Oui, 14 ponts sont placés le long des Berges. Le premier est créé en 1857 pour permettant la circulation de la ligne Lyon Genève. Par la suite, elle s’agrandira et permettra de rejoindre Paris et le reste de la France. Ouvert en 2014, le dernier en date est la Passerelle de la Paix permettant aux piétons et aux cyclistes de joindre la Cité Internationale au Parc Saint-Clair en peu de temps. Un autre projet de pont, permettant de lier Gerland à Confluence est à l’étude. Les travaux pourraient démarrer en 2026 pour une mise en service prévue en 2028.

© Souleyman Gueye/Flickr

Saviez-vous à quoi servent des plaques posées le long des Berges ?

Les plaques métalliques sur le garde-corps de l'estacade de la piscine, imaginées par l'artiste lyonnais Philippe Favier, offrent une expérience immersive aux utilisateurs des Berges. En utilisant des termes liés au vocabulaire fluvial, géographique, à la balade et au rêve, Favier invite les promeneurs à une déambulation imaginaire le long du fleuve. Cette fusion entre l'art et l'environnement naturel crée une atmosphère poétique et enrichissante pour tous ceux qui se promènent le long des berges.

© Gismugol/Wikipedia

Combien de portraits de femmes célèbres y-a-t-il ?

La mise en place de plaques biographiques dédiées à douze femmes européennes illustres sur les Berges permet de valoriser l'espace urbain. Il y a 12 portraits dédiées à ces femmes qui ont chacune marqué l’histoire. De Marlène Dietrich à Melina Mercouri, en passant par Anna Lindh, cette initiative est captivante et permet d’en apprendre davantage sur le rôle souvent méconnu de ces femmes. Chaque portrait est accompagné de leur bibliographie, ce qui permet d’en savoir davantage sur leur vie.

© : Centre d’Information et d’Archives pour le Mouvement des Femmes aux Pays-Bas (Aletta Jacobs) - Pawel Flato (Anna Lindh) - Corbis - Fotoli

Combien d’arrondissements traversent les Berges ?

Les berges du Rhône traversent plusieurs arrondissements de Lyon, avec des spots tous différents. Sur la rive droite, les quais passent par le 1er, le 2e et le 4e arrondissement, par Perrache, Bellecour et Cordeliers. Côté rive gauche, les quais passent surtout par le 3e, le 6e et le 7e arrondissement, en traversant La Part-Dieu, Brotteaux et Gerland. Les bords du Rhône sont hyper variés avec leurs quartiers, qui rend une belle culture et architecture.

© Grand Lyon/ Archives

Qu’est-ce que le brétillod ?

C’est un mot typiquement lyonnais pour parler des petites îles qui émergeant dans le long des Berges. Elles naissent des crues du fleuve et abritent un écosystème sauvage où on trouve des oiseaux, des castors et des poissons qui y ont fait leur habitat.

Saviez-vous que les Berges sont écolo ?

Tout le long des berges, on peut trouver des habitats pour les animaux, des parcs avec des arbres, des fleurs et des plantes qui donnent à la ville un peu de végétation. Aussi, les berges permettent d’aller et venir à vélo et à pied qui permet de sortir un peu de l’atmosphère de la ville.

© Grand Lyon

Les Berges du Rhône sont devenues une une dizaine d’années une véritable évasion au cœur de Lyon entre les ponts emblématiques, plaques historiques et la biodiversité préservée, c’est un endroit incontournable qui mélange nature et culture.

