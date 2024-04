Les 6 meilleures activités à faire autour de Lyon avec vos enfants

Si vous cherchez des idées d'activités pour divertir vos enfants autour de Lyon, vous êtes au bon endroit ! Dans cet article, nous vous proposons une sélection des 6 meilleures activités à faire en famille. Découvrez des lieux passionnants pour des moments inoubliables en famille, à proximité de Lyon. Préparez-vous pour des journées remplies d'action, de rires et de souvenirs mémorables.

Entre assister à des spectacles époustouflants, nourrir les Loris arc-en-ciel de nectar, observer les espèces locales depuis la Tour panoramique, visiter la nurserie et ses oisillons ou encore aller admirer les espèces des 5 continents, vos enfants ne sauront plus où donner de la tête et vous non plus ! Vous aurez même la possibilité de vivre une expérience en tant que soigneur animalier. Si vous voulez en mettre plein la vue à votre enfant, vous pouvez aussi organiser son anniversaire au sein du parc.

Lieu : Villars-les-Dombes

Tarif : forfait famille 2 adultes 2 enfants à 68€

Exalto c’est 3 centres de loisirs avec 14 activités différentes. Entre Escape Game, Laser Game, Bowling, Parcours Ninja, Action Game, il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Un bar/snack est également disponible au cas où vous auriez un creux après toutes vos aventures !

Lieu: Dardilly, Décines, Villeurbanne

Tarif : voir site internet



Si vous aimez les jeux vidéo, l’adrénaline et partager des bons moments en famille, la réalité virtuelle est une activité faite pour vous. OVRdoze, c’est la définition de la technologie au service du divertissement ! Pour vivre le moment ensemble des jeux multijoueurs sont disponibles pour les adultes et les enfants dès 9 ans.

Lieu: Centre commercial Confluence, Lyon

Tarif: dès 10€



Ouvert tous les jours pendant les vacances et tous les week-ends d’avril de 13h à 19h, ce nouveau parc de loisir outdoor est situé à 20 minutes de Lyon et possède 6 parcours d’accrobranche pour tout niveau dès 4 ans. Il dispose également d’une autre activité originale à faire sur place: Explor Games. C’est un jeu d’aventures et d’exploration scénarisé entre jeux vidéo, course d’orientation et escape game qui se joue en équipe de 2 à 6 qui divertira toute la famille. Nous vous conseillons fortement de réserver à l’avance !

Lieu : Fort de Bron

Tarifs : dès 14€



Embarquez pour une expédition immersive exceptionnelle et vivez les grandes étapes de l’évolution de la planète et du vivant depuis ses origines. Munis d’un casque de réalité virtuelle, vous débuterez votre aventure il y a plusieurs milliards d’années ! L’activité est accessible dès 8 ans.

Lieu : Pôle de commerces et de loisirs Confluence, Lyon

Tarifs : dès 24,50€



Si vous et vos enfants aimez l’adrénaline, cette activité vous correspondra parfaitement. Pour vous donner une idée, c’est l’équivalent d’un saut depuis un avion planant à 4000 mètres de haut. Sensations garanties ! Cette soufflerie est accessible dès 5 ans et deux baptêmes sont disponibles et à présent également une expérience VR en 4D pour avoir la sensation de voler au-dessus de Lyon ou des Alpes.

Lieu : Saint-Priest

Tarifs : dès 69,90€

