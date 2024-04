Lyon gagne des places au classement des villes où il fait bon vivre pour les chiens

La capitale des Gaules passe de la 33e à la 15e place.

Le magazine 30 millions d’amis vient de dévoiler son traditionnel classement des villes où il fait bon vivre avec un chien. Lille décroche de nouveau la médaille d’or avec une belle moyenne de 16,2 sur 20. Le podium est complété par Nice (15,3 sur 20) et Bordeaux (14,7 sur 20).

De son côté, Lyon grimpe à la 15e place de ce palmarès de 2024. La capitale des Gaules obtient la moyenne de 11,1 sur 20 bien plus que l’année dernière où elle enregistrait la note générale de 8,7 sur 20. Si les cani-parcs et les transports obtiennent des moyennes respectives de 15,5 et 15 sur 20, le manque d’espaces verts est clairement pointé du doigt avec un zéro pointé.

Le classement prend également en compte un nouveau critère cette année : celui de la solidarité qui comprend par exemple les subventions accordées par les municipalités aux associations de protection animale. A ce jeu-là, Lyon récolte la note de 12 sur 20 bien loin du leader nordiste qui décroche la note maximale de 20 sur 20.

A noter la présence dans le tableau de Villeurbanne à la 38e place avec une moyenne générale très basse de 5,7 sur 20.