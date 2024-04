Pierric Poupet confirmé au poste d'entraineur de l'ASVEL les deux prochaines saisons

Le technicien de 39 ans avait été nommé à ce poste en janvier dernier après le licenciement de son prédécesseur Gianmarco Pozzecco.

Ce mercredi, l’ASVEL a annoncé maintenir son entraîneur actuel Pierric Poupet à la tête de l’équipe première, en prolongeant son contrat pour les deux saisons qui viennent.

Les meilleurs résultats de ces dernières semaines permettent au coach de recevoir la confiance de son président Tony Parker . "Pierric a ramené énormément de sérénité dès le premier jour où il était en poste. Les joueurs aiment jouer pour lui, les supporters aiment voir l’équipe jouer, et nos résultats n’ont jamais été aussi bons en EuroLeague depuis qu’il est là. C’était naturel de poursuivre l’aventure avec lui, c’est un coach d’avenir, avec des idées fortes et une connaissance très pointue du basket."

En attendant les cinq dernières échéances en Elite (Paris, Nancy, Saint-Quentin, Le Portel et Roanne), Pierric Poupet savoure et se montre ambitieux : "Je suis fier de faire partie d’une belle organisation qui se veut ambitieuse et qui le restera. Je suis très heureux que l’on me fasse confiance et nous allons tout faire pour que la fin de saison soit belle."