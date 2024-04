Les 6 rooftops les plus incroyables de Lyon

Le beau temps arrive enfin, alors on te donne une liste pour que tu trouves le meilleur rooftop à Lyon en fonction de tes envies ! Si tu veux... aller sur un rooftop ?

Si tu veux boire un verre : Les Muses

Adresse : 1 Pl. de la Comédie, 69001 Lyon

Situé en haut de l’Opéra National de Lyon, ce bar offre une vue splendide sur le quartier et sur Notre de Dame de Fourvière. Allez-y pour voir un coucher de soleil et ce sera le Graal. Petit conseil ? N’y allez pas trop tard car il y a souvent la queue. En effet, le rooftop est déjà bien connu des locaux et connaît un fort succès.

cc: Paul Bourdrel



Si tu veux danser : Le Sucre

Adresse : 50 Quai Rambaud, 69002 Lyon

Prix : environ 15€ l'entrée en fonction des soirées et des artistes



Au bord de la Saône vers Confluence résonnent les basses du Sucre qui accueille sur son rooftop des soirées, des concerts, des apéros et des events musicaux toute l’année à Lyon. Le cadre est incroyable, la musique aussi, bref, tu y vivras tes meilleures soirées au printemps et en été. Au programme de l'éléctro, du rap, de l'afrobeat, de la house, de la trance, de la techno ou encore de l'acid.

cc: Perrine Heriot

Si tu veux inviter ton date : Maison Nô

Adresse : 11 Rue du Bât d'Argent - 69001 Lyon

Prix : environ 28€ le plat

Perché au 6ème étage de l'hôtel, le restaurant rooftop de Maison Nô offre un panorama exceptionnel de Lyon doublé d’une cuisine créative et généreuse. Ils font également de très bons cocktails !



cc: La terrasse de la Maison Nô - DR

Si tu veux manger gastronomique: Les Terrasses de Lyon

Adresse : Villa Florentine, 25 Mnt Saint-Barthélémy, 69005 Lyon

Prix: menu dès 94€

Surplombant la colline de Fourvière, cet ancien couvent Renaissance a subi une métamorphose remarquable pour devenir une adresse incontournable à Lyon !

Imagine-toi : une grande baie vitrée et un rooftop qui te balancent une vue incroyable sur les toits du vieux Lyon, et ça, que tu viennes en hiver ou en plein été. Tu auras même l'impression de pouvoir toucher la cathédrale Saint-Jean ! Parlons du chef : il met souvent une touche locale dans ses plats, il fait fumer son pigeon (ou son homard) avec des sarments de vigne du Beaujolais, ou encore il cuisine de la féra du Léman, de la truite saumonée d’Isère et des escargots du Lyonnais. Et niveau dessert, ce n’est pas en reste, tu auras droit à des classiques : charlotte, profiteroles, soufflé chaud... C'est le paradis, non ?





Si tu as une envie gourmande: Le rooftop Têtedoie

Adresse: 4 rue Professeur Pierre MARION, 69005 Lyon

Prix: menu du soir à 65€

Les amateurs de grande cuisine n’auront de cesse de s’extasier devant leur assiette !

À la manière de son mentor Paul Bocuse, Christian Têtedoie a créé un véritable empire culinaire. Son restaurant doté d'un splendide rooftop, perché sur la colline de Fourvière à Lyon, est une vitrine de l'excellence gastronomique lyonnaise. Mêlant traditions françaises et art contemporain, il propose des plats audacieux et délicieux : nougats aux escargots, rouget en portefeuille, colvert au marron grillé... Sans oublier son plat signature, le fameux homard en cocotte et cromesquis de tête de veau. Une expérience gastronomique à ne pas manquer pour les amateurs de cuisine inventive ! Petit bonus : le restaurant a reçu l’étoile verte Michelin, gage de leur engagement à utiliser des produits locaux, de saison et de réduire au maximum le gaspillage alimentaire.

Si tu veux manger des tapas entre potes : Gourmet Bar Confluence

Adresse : Pôle de commerces et de loisirs Confluence

Prix: tapas entre 7 et 12€



Dis adieu aux plans prévus d'avance et bonjour à l'improvisation ! Au Gourmet Bar, c'est l'endroit parfait pour se détendre dans une ambiance décontractée. Installée au cœur de Lyon, ce rooftop en bord de Saône offre une vue panoramique à couper le souffle, idéale pour siroter un verre et partager une planche entre amis. Laisse-toi porter par tes envies et profite de l'instant présent !

Si tu es résident à Lyon, nous te conseillons de jeter un coup d'oeil à ces 5 projets qui vont transformer Lyon dans les 10 prochaines années !