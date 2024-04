Les 5 projets qui vont transformer Lyon dans les 10 prochaines années

Un aperçu des initiatives majeures qui façonneront la ville dans la prochaine décennie. De la réhabilitation des berges du Rhône à l'essor des transports doux, découvrez les changements à venir qui redéfiniront le visage de Lyon.

Presqu'île à vivre

La Presqu'île de Lyon va définitivement se transformer ces prochaines années ! En partenariat avec Systral mobilités, la Métropole de Lyon a également pour projet, selon le Président de la Métropole et le Maire, “d'adapter la Presqu’île à notre époque, mais aussi de répondre aux aspirations et besoins variés des habitants, des professionnels, des commerçants, des acteurs du tourisme et des visiteurs. Nous allons relever le défi pour que chacune et chacun bénéficie d’une amélioration visible et sensible de son cadre de vie”.

Le premier axe d’amélioration serait les déplacements en optimisant les transports en commun, en proposant des déplacements piétons et vélos sécurisés et en créant des zones à trafic limité. La qualité de vie en serait également améliorée grâce à l’aménagement et l'inclusivité des espaces publics ainsi que l’extension des zones de verdure.

Concrètement, ça veut dire quoi ? Le projet Presqu'île à vivre introduit un nouveau plan de circulation comprenant une zone à trafic limité qui sera mise en place l’été 2025 où ne seront acceptés que les piétons, cyclistes, transports en communs et ayant-droits (riverains de la Presqu-île ayant accès aux sites bornés). Le plan comprend au total 10 nouveaux sites bornés : 5 aux portes des aires piétonnes, 5 aux portes de la zone à trafic limité. Pour les conducteurs automobiles, 18 parkings publics resteront ouverts et accessibles.







Le projet Rive droite du Rhône

S’il fait bon vivre sur la rive gauche du Rhône avec ses terrasses et ses péniches, la rive droite restait depuis 60 ans principalement un lieu de circulation pollué et bruyant.

Pour pallier ce problème, la Métropole de Lyon a lancé un projet à 30 millions d'euros de réaménagement des 2,5 km de quais entre les ponts de Lattre de Tassigny et Gallieni en 3 fois jusqu'à 2030, l’objectif étant de faire des berges du Rhône de la Presqu'île un endroit vert et ludique où il fait bon vivre. En conséquence, l’espace pour les voitures va diminuer, mais sera mieux partagé avec piétons et cyclistes.

Selon la Métropole lyonnaise, le projet prévoit la plantation de 1200 arbres et 3 hectares de de verdure qui permettront de capturer 100 tonnes de CO2 par an. 53 % de l’espace sera réservé aux mobilités douces. Les premiers travaux démarreront en 2026.



©BASE: Paysage/urbanisme “bien aménager son environnement”

Voilà un autre projet lyonnais pour la mobilité douce !

D’ici 2026 un véritable réseau de 12 pistes cyclables larges et sécurisées permettra aux cyclistes de sillonner Lyon et sa périphérie. Le but est de rendre plus sécuritaire la pratique du vélo et ainsi d'encourager les locaux à se tourner vers ce moyen de transport écologique. Les lignes seront séparées des voitures et des piétons et seront constituées de revêtements adaptés. Les itinéraires seront également continus et seront équipés tout du long de postes de gonflage, de fontaines à eau…



Ce nouveau système ne desservira pas seulement les villes adjacentes à la métropole mais également les communes de périphérie, une avancée considérable pour les habitants de la couronne périurbaine dont l’accès aux transports est réduit par rapport aux citadins.



©MORAN KERINEC



Les navettes fluviales

Les utilisateurs TCL pourront dès le printemps 2025 accéder à une nouvelle forme de mobilité douce à Lyon pour le moins étonnante : les navettes fluviales. La future ligne devrait s’étendre sur la Saône de Vaise (9e) à Confluence (2e) , de 7h à 21h et à une fréquence située entre 15 et 20 minutes.

SYTRAL (le service des transports lyonnais) estime déjà le nombre de voyages à 560 000 par an ! Cette nouvelle option permettra de désengorger le trafic automobile et les transports en commun.

©Ludivine Caporal/actu Lyon

Projet d’aménagement du quartier de La Saulaie à Oullins

C’est un projet massif que La Métropole de Lyon et les villes d'Oullins et de La Mulatière ont planifié pour La Saulaie qui va grandement évoluer dans les années à venir. Selon la commune, le projet en chiffres c’est: 40 hectares, 870 logements, 2000 nouveaux habitants, de nouvelles infrastructures (1 groupe scolaire de 15 classes, 1 gymnase, 1 crèche, 1 tiers lieu Ninkasi avec ses partenaires, 1 lieu de culte, 1 équipement sportif (centre aquatique)), 6 500 m² de locaux commerciaux, d'activité et de services et 39 000 mètres carrés d’activités tertiaires.