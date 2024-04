Lyon : la station de tramway Perrache fermée pendant deux semaines

Attention si vous avez l’habitude de passer par la station Perrache pour prendre votre tramway.

Cette dernière ne sera pas desservie du lundi 15 avril au samedi 27 avril dans le cadre des travaux d’extension des quais de la ligne T2. En cause : la poursuite des travaux d’allongement des quais du tramway de la ligne T2.

Des perturbations sont également à prévoir pour les voyageurs. La ligne T1 circulera en effet durant cette période entre IUT Feyssine et Quai Claude Bernard puis entre Debourg et Place des Archives. La ligne T2 fonctionnera uniquement entre Saint-Priest Bel Air et Centre Berthelot – Sciences Po Lyon.