Le restaurant Paul Bocuse remporte le titre de la meilleure brigade de France

La 8ème édition du concours de la Meilleure Brigade de France se déroulait en ce début de semaine.

Réservé aux professionnels et présidé par le chef triplement étoilé Gilles Goujon, il a récompensé Raphaël Garel, Thibault Curioz et Nicolas Adam du titre de la meilleure brigade de France. Thibault Curioz, sommelier depuis 5 ans au sein du restaurant Paul Bocuse, a également décroché le Prix du Meilleur Maître d’hôtel 2024.

Les six équipes en lice devaient présenter au jury une entrée printanière sur le thème de l’asperge et de l’œuf et un plat autour de l’agneau accompagné de trois garnitures. Un accord mets et vins devait également être mis en avant.

"Nous sommes très heureux d’avoir remporté le concours de la Meilleure Brigade de France et d’avoir pu transmettre la passion de notre métier au jury. L’esprit d’équipe est fondamental dans nos métiers, c’est l’une des valeurs principales du restaurant Paul Bocuse. Il n’y a pas de frontières entre la salle et la cuisine, nous œuvrons tous ensemble dans le but de rendre nos clients heureux chaque jour. Nous sommes très fiers de pouvoir ramener ce titre à la maison. Ce n’est pas le nôtre mais celui de tout l’équipage", ont réagi les gagnants.