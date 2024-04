Les motards en colère vont manifester ce samedi à Lyon

Ils dénoncent la mise en place du contrôle technique pour les deux-roues à compter du 15 avril.

Une manifestation nationale de la Fédération Française des Motards en Colère est annoncée ce samedi. En cause : la mise en place du contrôle technique des deux roues motorisés (CT2RM) à compter de ce lundi 15 avril. "Une mesure inutile et coûteuse" pour la FFMC qui assure qu’il "y a bien mieux à faire pour améliorer la sécurité et les performances environnementales des deux-roues motorisés".

Si la Fédération Française des Motards en Colère appelle à un boycott des centres de contrôle technique dans toute la France, elle prévoit également des manifestations dans plusieurs villes du pays.

Ce sera le cas à Lyon où le rendez-vous est donné ce samedi à partir de 13h30 sur la place Bellecour.