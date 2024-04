Un nouveau coach pour l'ASVEL féminin

Il s'agit de Yoann Cabioc’h.

On savait déjà que David Gautier ne serait pas prolongé. Yoann Cabioc’h sera le prochain entraineur de l’ASVEL féminin les deux prochaines saisons. Il était jusqu’à maintenant assistant-coach du club féminin lyonnais de basket.

Le Breton de 35 ans "a convaincu la direction de LDLC ASVEL Féminin en défendant une vision moderne. Basé sur ses compétences tactiques, mais aussi son sens du relationnel, et surtout sa capacité à mobiliser un groupe, son projet a su séduire les dirigeants".

Yoann Cabioc’h a notamment été le premier Français à intégrer le staff d’une franchise WNBA aux Etats-Unis au sein des Chicago Sky. "Le choix de Yoann, c'est le choix de la continuité d’une part, mais aussi la volonté de s’appuyer sur une réelle expérience : ce qu’il a vécu en WNBA, sa maîtrise du réseau du basket américain et ses connaissances vont nous ouvrir des perspectives pour des recrutements malins et audacieux à l'avenir. Le timing est le bon pour lui comme pour le club : Yoann a cette soif de découvrir le coaching de haut-niveau, de mettre en application sa vision, une vision qu’il nous a exposée et qui nous séduit vraiment. Et nous, nous défendons nos valeurs : authenticité, partage et audace. Yoann coche toutes ces cases", a réagi Marie-Sophie Obama, présidente déléguée de l’ASVEL féminin.