L'OL en finale de la Coupe de France : Alexandre Lacazette a surclassé Valenciennes (3-0)

L'Olympique Lyonnais, grand favori de la première demi-finale de la Coupe de France, a rencontré Valenciennes ce mardi soir.

Bien que Lyon n'ait pas brillé cette saison, l'équipe a surpassé Valenciennes, actuellement bon dernier en Ligue 2 et destiné à la relégation.

À la 24e minute, Ernest Nuamah aurait dû obtenir un penalty, après avoir été agrippé au cou par un joueur de Valenciennes. Cependant, Stéphanie Frappart, vivement contestée par le public, a pris une décision différente. Juste une minute plus tard, Nuamah a manqué le cadre sur un centre de Saïd Benrahma.

L'OL a échappé de peu à une punition à la 38e minute lorsque, suite à un contrôle maladroit d'Ernest Nuamah et à un manque de vigilance de Jake O'Brien, Valenciennes a réalisé une contre-attaque parfaite, conclue par un but. Cependant, après un examen de la VAR, l'arbitre a annulé le but en raison d'une faute d'Anthony Knockaert sur l'Irlandais.

Après la pause, Lyon est revenu avec plus de détermination. Dès la 48e minute, Alexandre Lacazette a obtenu un penalty plutôt généreux, qu'il a converti avec force (1-0).

Continuant sur sa lancée, Lacazette a marqué à la 57e minute, bien servi par Benrahma dans la surface (2-0).

À la 75e minute, Gift Orban a marqué sur une passe décisive de Rayan Cherki. L'action a débuté par un tacle impressionnant de Nicolas Tagliafico, qui a rapidement lancé le joueur de Pusignan, offrant ainsi à Cherki une occasion de centrer pour son attaquant (3-0).

Qualifié pour la finale de la Coupe de France pour la première fois depuis 2012, qui se tiendra le 25 mai à Lille, l'OL attend maintenant de connaître son adversaire, qui sera soit le PSG soit Rennes en fonction du résultat du match de mercredi soir au Parc des Princes.