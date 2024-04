Près de Lyon : un exercice de sécurité au Groupama Stadium, des riverains vont recevoir un message d’alerte

Pas de panique vendredi du côté de Décines et Meyzieu.

Si vous remarquez un important déploiement de policiers et de pompiers vendredi aux alentours de midi au Groupama Stadium, ne prenez pas peur. Il s’agira d’un exercice de sécurité civile organisé dans l’enceinte de l’OL par la préfecture du Rhône "dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques".

Le scénario n’est pas dévoilé par les autorités mais l’objectif sera une nouvelle fois de tester les capacités d’action des services de l’Etat, des collectivités locales et des exploitants et d’apporter la réponse opérationnelle la plus efficace possible en situation d’urgence.

A cette occasion, les habitants de Décines et de Meyzieu recevront vendredi un message FR-Alert, le système d’alerte et d’information par diffusion cellulaire. Sur chaque téléphone portable du secteur, un texte préviendra son propriétaire qu’il se trouve dans une zone à risque.

"Les personnes qui recevront la notification d’alerte n’auront aucune action à entreprendre. Il est inutile de joindre les secours", prévient la préfecture.