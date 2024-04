Lyon : c'est la fin de la pub et des écrans numériques dans les TCL !

Ce lundi marque la fin d'une époque dans les trajets en transports en commun à Lyon : les publicités numériques disparaissent.

Le SYTRAL avait annoncé le 8 février dernier la suppression de ses 118 écrans publicitaires, dans le cadre du plan anti-publicité voté en 2022 par la Métropole de Lyon.

Ce jour marque l'extinction des panneaux publicitaires, commençant par ceux de la station de métro Bellecour, ce qui représente une réduction de 25% de la présence publicitaire dans les stations souterraines de l'agglomération.

Cette initiative des écologistes vise à réduire l'empreinte carbone du réseau et à diminuer la pollution visuelle pour les usagers du réseau, tout en offrant plus d'espace à l'art pour valoriser le patrimoine lyonnais. En conséquence, les deux nouvelles stations du métro B et les stations à venir rénovées du métro A seront dépourvues d'emplacements publicitaires.

Ce changement radical intervient alors que le SYTRAL renégocie son contrat d'exploitation des espaces publicitaires sur le réseau TCL. Il s'agit d'un compromis gagnant pour le SYTRAL, ayant obtenu une augmentation de sa redevance tout en réduisant les publicités.

Adieu, distractions télévisées de nos trajets.