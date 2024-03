Face à Reims, l'OL galère à finir ses actions (1-1)

L'Olympique Lyonnais a rencontré des difficultés dans la finition lors de son match ce samedi soir.

Malgré une série impressionnante de neuf victoires sur douze matches en Ligue 1, l'OL a été contraint au partage des points avec Reims lors de la 27e journée, se terminant sur un score de 1-1. Le premier nul de l'ère Pierre Sage.

En première période, Lyon a montré de belles phases de jeu avec des combinaisons fluides et des centres dangereux. Cependant, le dernier geste a souvent fait défaut. Des occasions prometteuses se sont soldées par des retours défensifs providentiels des Rémois contre Alexandre Lacazette, tandis que Gift Orban se montrait très maladroit dans ses contrôles.

Les deux équipes ont regagné les vestiaires sur un score nul et vierge. En seconde période, Reims est revenu avec plus d'agressivité et a exercé une pression constante sur la défense lyonnaise.

À la 55e minute, un corner de Reims a permis aux visiteurs de prendre l'avantage. Une tête de Yunis Abdelhamid a touché le poteau avant que Joseph Okumu ne marque le but (0-1). Cependant, Lyon a rapidement réagi. À la 65e minute, Ernest Nuamah a inscrit un but crucial pour l'OL en réalisant une tête plongeante sur un centre de Saïd Benrahma (1-1).

Maintenant, l'équipe rhodanienne se concentre sur la demi-finale de la Coupe de France contre Valenciennes, prévue au Groupama Stadium ce mardi. Lyon sera le grand favori de cette rencontre contre la lanterne rouge de la Ligue 2.