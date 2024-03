Opération Place Nette XXL : le bilan à Lyon

En réponse aux préoccupations croissantes en matière de sécurité, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a lancé cette semaine des opérations "Place Nette XXL" à travers la France.

Sous la direction de la préfète Fabienne Buccio, l'une de ces opérations s'est déroulée dans le département du Rhône, en étroite collaboration avec les procureurs de la République de Lyon et de Villefranche-sur-Saône.

Un impressionnant contingent de plus de 1300 policiers et gendarmes a été mobilisé dans divers secteurs, avec des missions allant des contrôles routiers à la surveillance des espaces publics dans les quartiers à risque. Les forces de l'ordre ont concentré leurs efforts sur des zones spécifiques telles que le quartier du Tonkin à Villeurbanne, Fontaines-sur-Saône, Saint-Genis-Laval et l'Arbresle.

La préfecture du Rhône a levé le voile sur les résultats chiffrés de cette opération d'envergure. Un total de 175 individus ont été appréhendés et 31 étrangers en situation irrégulière ont été arrêtés. Les autorités ont procédé à des contrôles approfondis, touchant plus de 1600 véhicules et 2500 personnes dans l'ensemble du département. Cette action a conduit à la mise en fourrière de 38 véhicules, à la constatation de 282 infractions, et à la délivrance de 123 amendes forfaitaires délictuelles. En outre, suite à un contrôle sanitaire, un établissement a été contraint de fermer ses portes administrativement.

Cette initiative s'inscrit dans un cadre plus large de lutte contre la criminalité, visant à renforcer la présence et l'action des forces de l'ordre dans les zones sensibles, tout en assurant la sécurité et la tranquillité des citoyens.