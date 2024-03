Vents violents : le Rhône en vigilance orange ce vendredi

Le #Rhône et la Métropole de #Lyon sont placés en vigilance 🟠 "vent violent"



D'après @meteofrance, les rafales pourront atteindre +100 km/h dans la nuit de jeudi 28 à vendredi 29 mars, notamment au sud et à l'est du département.



Montrez-vous prudents lors de vos déplacements pic.twitter.com/K2fLilc8Ax