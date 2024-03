Incendie mortel de la route de Vienne à Lyon : le procès en appel débute ce mercredi

Le drame s'était déroulé le 9 février 2019.

Deux hommes seront jugés à compter de ce mercredi devant la cour d’assises de l’Ain. Ils sont accusés d'avoir commandité l’incendie de leur boulangerie pour escroquer l’assurance en vue de l’ouverture d’un nouveau commerce en février 2019 au 125 route de Vienne dans le 8e arrondissement de Lyon.

L’incendie avait fait deux morts ; une femme enceinte et sa fillette de 4 ans piégées par les flammes. Seul le père de famille était parvenu à s’en sortir en sautant par la fenêtre.

En première instance il y a maintenant plus d’un an, les deux propriétaires de la boulangerie avaient été condamnés par la cour d’assises du Rhône à 19 et 17 ans de réclusion criminelle.

Ce nouveau procès doit se tenir jusqu’au 5 avril à Bourg-en-Bresse.

A noter qu’un troisième homme se trouve actuellement en Tunisie où il a été condamné en appel pour l'incendie de la route de Vienne à 20 ans de réclusion.