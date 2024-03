L'OL féminin face au Benfica Lisbonne ce mercredi

Le match se déroule au Groupama Stadium.

L’OL reçoit le Benfica Lisbonne ce mercredi soir à 18h45 en quart de finale retour de la Ligue des Champions.

Après leur courte victoire à l’aller la semaine dernière (1-2), les filles de Sonia Bompastor savent qu’elles ne sont pas "encore qualifiées" comme l’a confié la coach de l’OL féminin : "On a un match à jouer. Benfica va venir ici sans complexe pour jouer crânement sa chance et aura la volonté de nous faire chuter". Plus de 20 000 spectateurs seront présents pour les encourager les Fenottes.

En cas de qualification, les Lyonnaises pourraient retrouver le PSG en demi-finale. On suivra aussi Chelsea face à l’AJAX Amsterdam ce mercredi, coup d’envoi à 21h.