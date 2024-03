Retour de la neige : trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange

🟠❄️ #VigilanceOrange #Neige sur les départements de la Loire, de la Haute-Loire et de l'Isère, au cours de la nuit de mardi à mercredi, et jusqu'en matinée.



Tenez-vous informés auprès des autorités et sur notre site de vigilance : https://t.co/SBcDaJ3wuk https://t.co/e3GiimmUjm