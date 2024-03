Premier anniversaire de la manifestation à Sainte-Soline : une mobilisation à Lyon ce lundi soir

Le rendez-vous est donné à 19h sur la place Guichard.

Le 25 mars 2023, la France apprenait l'existence de Sainte-Soline, et même du concept de méga-bassines. Un an après cette manifestation violente, avec de nombreux blessés dans le camp des activistes écologistes et d'ultragauche, et dans celui des forces de l'ordre, un hommage à Sainte-Soline sera organisé dans le pays ce lundi.

A Lyon, les manifestants doivent se réunir à 19h place Guichard pour une "méga-boum". Après ce "rassemblement festif" ponctué de performances artistiques, une déambulation sera réalisée jusqu'à la préfecture du Rhône.

"Si beaucoup de personnes présentes à Sainte-Soline resteront longtemps hantés par le déluge de violence initié et scénarisé par les forces de l’ordre, il nous semble nécessaire de faire entendre notre récit d’une journée qui aura beaucoup fait parler sur les plateaux télé et fait mentir le ministre de l’intérieur, mais qui n’aura que rarement donné la parole à celles et ceux qui se trouvaient sur place sous la pluie lourde de projectiles explosifs. (...) Ce sera l’occasion de se souvenir des blessés, de rendre à la lutte de Sainte-Soline son sens et de se rappeler contre quel ordre, policier, cynique et écocidaire, nous luttons. Pour Serge, Mickael, Alix, Olivier, et tous.tes les autres, Sainte-Soline, on n’oublie pas, on pardonne pas", indiquent les Soulèvements de la Terre lyonnais, à l'origine de ce rassemblement.

On ne sait pas encore si des élus écologistes participeront à ce dernier. A Sainte-Soline, certains comme le conseiller métropolitain Benjamin Badouard ou le sénateur Thomas Dossus étaient venus en observateurs.