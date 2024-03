Bocuse d’Or : la France participera à la grande finale à Lyon en 2025

Paul Marcon a décroché son ticket pour la finale internationale du prestigieux concours culinaire.

Le candidat français a obtenu sa qualification après avoir obtenu la 5e place lors du Bocuse d’Or Europe qui se déroulait ce mardi et ce mercredi à Trondheim en Norvège.

Les 20 équipes en course avaient 5h30 pour réaliser deux épreuves : l’assiette autour du renne et le plateau autour du skrei, un cabillaud d’hiver ; des produits typiques du pays hôte de la compétition européenne.

Pas de podium pour Paul Marcon et sa commis Camille Pigot mais la certitude de disputer la grande finale du Bocuse d’Or le 26 et 27 janvier 2025 à Lyon lors du Sirha (Salon International de la Restauration, de l’Hôtellerie et de l’Alimentation). C'est le Danemark qui s'est imposé.

Paul Marcon a notamment pu compter sur le soutien de ses coachs, les chefs Christophe Quantin et Davy Tissot. Ce dernier avait fait remporter le Bocuse d’Or 2021 à la France. Il tentera également de succéder à son père Régis Marcon, chef triplement étoilé, qui lui aussi avait décroché le Bocuse d’Or en 1995.