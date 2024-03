Gabriel Attal en déplacement dans le Rhône ce vendredi

Ce vendredi matin, le chef du gouvernement se rendra à la base aérienne 942 de Lyon Mont-Verdun.

Le Premier ministre doit visiter le Centre national des opération aériennes, réaliser un briefing du dispositif de sûreté aérienne durant les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Il aura aussi droit à une démonstration dynamique de la lutte anti-drones, d'une présentation d'un hélicoptère Fennec puis rentrera à Paris à bord d'un avion militaire A330 MRTT de l'armée de l'air et de l'espace. "Cet appareil polyvalent capable d’assurer des missions de ravitaillement en vol, de transport, d’évacuation sanitaire et de ressortissants effectuera des exercices impliquant les moyens engagés au quotidien pour la police du ciel et dans les opérations aériennes", précise Matignon.

C'est la seconde fois que Gabriel Attal se rend dans le Rhône depuis sa nomination en tant que Premier ministre.