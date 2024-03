La voie réservée au covoiturage entre en vigueur sur l'A7 ce mercredi au sud de Lyon

Un radar pédagogique a été installé.

Il va falloir lever le pied sur l’A7 entre les échangeurs de Ternay et Feyzin. Dès ce mercredi 20 mars, la nouvelle voie réservée au covoiturage entre en vigueur sur l'A7 au sud de Lyon. La vitesse sera désormais limitée à 50km/h les matins entre 7h et 9h30, du lundi au vendredi, sauf le week-end et les jours fériés. L'axe se trouve sur la voie la plus à gauche de l’autoroute, entre l’échangeur de Ternay jusqu’à l’échangeur avec le boulevard urbain sud au niveau de Feyzin, sur 8 km, dans le sens sud/nord.

Cette voie, indiquée par une signalisation routière (panneaux lumineux avec un losange blanc), sera également réservée aux véhicules à faible émissions détenteurs d’une vignette Crit’air 0, et aux transports en commun.