Grève de la fonction publique ce mardi à Lyon

Des perturbations sont attendues dans les écoles, les crèches, les restaurants scolaires, etc...

Ce mardi 19 mars, toutes les organisations syndicales du Rhône de la fonction publique appellent à la grève. Ce sont au total douze organisations syndicales du Rhône de la fonction publique qui se mobilisent pour demander une augmentation salariale. Dans un communiqué, elles dénoncent “une situation d’effondrement du niveau des rémunérations des agents publics“.

La grève de ce mardi a pour but de “mettre un terme à la spirale de stigmatisation et de dévalorisation de l’ensemble des personnels de la fonction publique et refuser de subir une année blanche en matière salariale“.

A Lyon, les organisations syndicales prévoient donc une journée de mobilisation ce jour et appellent à se mobiliser en manifestant à 11h place Jean Macé, en direction de la Préfecture.