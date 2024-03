Guide Michelin : qui sera sacré dans le Rhône ce lundi ?

C'est ce lundi que le guide Michelin dévoilera ses nouveaux étoilés.

C’est un moment très attendu dans le monde de la gastronomie : le Guide Michelin va dévoiler sa liste d’établissements étoilés lors d’une cérémonie, l’évènement se tiendra à Tours ce lundi après-midi à partir de 16h30. 62 nouvelles étoiles vont être attribuées. Dans le détail, 52 restaurants vont décrocher une première étoile contre 39 l’année dernière. Dans le Rhône on compte actuellement 18 restaurants étoilés.

Tous les regards sont tournés vers le restaurant Paul-Bocuse de Collonges-au-mont-d'Or, qui, depuis la mort de Monsieur Paul et la perte dans la foulée de leur troisième étoile, construit une stratégie pour reconquérir le coeur et le palais des inspecteurs du Michelin. Ce serait par ailleurs un clin d'oeil au destin puisque le restaurant phare de l'agglomération fête ses 100 ans en 2024.

Si on sait déjà que la Cour des Loges a perdu son étoile puisque l'établissement du Vieux-Lyon est fermé pour cause de travaux, et que Prairial a également perdu la sienne automatiquement lors de son déménagement à la Confluence (sans oublier Les Apothicaires et la Rotonde, définitivement fermés et qui ont donc renoncé à leur étoile), nul ne peut prédire à l'avance si d'autres établissements connaîtront la même punition pour des raisons diverses.

A noter que pour Prairial peut évidemment reconquérir son étoile dès ce lundi, si les inspecteurs ont été convaincus par la cuisine malgré le changement de lieu.

Enfin, le guide Michelin peut aussi être synonyme de joie et de promotion. L'an dernier, seule la Mutinerie de Nicolas Seibold (Lyon 6e) gagnait sa toute première étoile dans le Rhône. En 2024, d'autres tables seront-elles célébrées par un précieux macaron pour rejoindre les 18 étoilées que compte le département ?