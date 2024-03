Une manifestation devant le rectorat de Lyon ce vendredi

Les enseignants veulent s'opposer à la réforme du "choc des savoirs".

Nouvelle mobilisation ce vendredi devant le rectorat de Lyon dans le 7e arrondissement. Alors que le Premier ministre Gabriel Attal a confirmé cette semaine la mise en place de groupes de niveau en mathématiques et en français dès la rentrée prochaines en sixième et en cinquième, les enseignants entendent montrer leur opposition. Selon eux, cette mesure entraînerait "la casse des groupes classes, la désorganisation des emplois du temps et du suivi par les professeurs principaux, le tri et l’étiquetage".

Dans un communiqué, l’intersyndicale éducation du Rhône parle d’un choc des savoirs cherchant "à détruire le collège unique qui a permis la démocratisation de l’enseignement secondaire".

Le rassemblement est prévu à partir de 11h. Ce jeudi déjà, plusieurs enseignants de collèges ont déjà manifesté devant le rectorat pour demander le retrait de la réforme du "choc des savoirs".