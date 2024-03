Des perquisitions à l'Hôtel de Ville de Lyon

Des perquisitions et des auditions ont eu lieu ce mardi à la mairie centrale de Lyon.

Il s'agit d'une enquête pour s'assurer que les collaborateurs des élus travaillent bien au service de la municipalité, sur des dossiers précis et établis, et non à celui des agendas politiques et de la promotion des intérêts personnels des adjoints et du maire, rapporte Tribune de Lyon.

Ce sont ainsi une dizaine de chargés de missions qui ont été interrogé par les forces de l'ordre en ce début de semaine. Des fiches de poste ont été fournies aux enquêteurs, ces derniers ont également pris connaissance du contenu des ordinateurs et des téléphones portables des collaborateurs.