Lyon : la RATP va également s'occuper de la gestion des futures navettes fluviales

Le choix sera une nouvelle fois soumis aux votes des élus du SYTRAL.

Mais la RATP devrait également gérer les futures navettes fluviales de l'agglomération lyonnaise avec avec les Yachts de Lyon (Vaporetto).

"L’objectif est d’offrir aux habitants une nouvelle solution de mobilité attrayante et respectueuse de l’environnement, totalement intégrée au réseau TCL alliant qualité de service et plaisir de naviguer", déclare Bruno Bernard, le président écologiste de la Métropole de Lyon et du Sytral, dans un communiqué.

La RATP a déjà été choisie pour la gestion des modes lourds des TCL (métros, tramways, funiculaires, Rhônexpress) dans le cadre de l'allotissement.