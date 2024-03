La RATP va gérer les métros et tramways de Lyon !

Les TCL se préparent à une révolution.

Ce mardi, Bruno Bernard a choisi de confirmer qu'à l'occasion de l'allotissement du réseau TCL, Keolis allait exploiter le réseau de bus, et que la RATP se chargerait des modes lourds (métros, tramways, funiculaires, Rhônexpress, contrôle des titres et gestion des infrastructures).

La décision reste à être entérinée par un vote du conseil d'administration du Sytral le 28 mars, mais ce sont les deux candidats que le président de la Métropole de Lyon soumettra au choix des élus.

Puisque les écologistes disposent d'une large majorité, le bouleversement annoncé est donc officiel.

"Sur le lot bus, qui dispose des plus gros effectifs d’agents et du chiffre d’affaires annuel le plus important, c’est la qualité de l’offre technique qui a été déterminante. Sur le lot modes lourds, nous avions deux offres techniques équivalentes ; c’est le coût global du contrat qui a fait la différence", explique le président de la Métropole et du Sytral Bruno Bernard dans un communiqué.

Keolis, qui gérait le réseau TCL dans son ensemble depuis des décennies, ne s'occupera donc que des bus et trolleybus au 1er janvier 2025, et jusqu'en 2030 avant un nouvel appel à candidatures.

Quant à RATP Dev, bien connu pour gérer le réseau parisien, il est le grand gagnant de cet allotissement avec l'exploitation du plus gros contingent, et jusqu'en 2034.

Reste à savoir ce que cela changera concrètement pour l'usager de base à compter de janvier prochain.