Lyon : la piscine Garibaldi va rouvrir ses portes

La date de réouverture est désormais connue.

Fermé depuis novembre 2022, la piscine Garibaldi accueillera de nouveau les baigneurs à compter du lundi 25 mars. C’est ce qu’indique la Ville de Lyon sur son site internet.

La réouverture de l'établissement était initialement prévue l’été dernier mais les travaux menés pour cause de présence d’amiante ont pris plus de temps que prévu avec au bout la dépose des équipements électriques et thermiques, la dépose de tous parements ou encore la réfection des murs des halls des deux bassins.

Du côté des tarifs, les nageurs devront débourser 3,40 euros pour le tarif plein et 2,60 euros pour le tarif réduit.