Les 6 choses à faire à Lyon quand il pleut

Alors que les giboulées de mars arrivent à grands pas, Radio Espace a tout prévu pour vous… C’est la grande question quand la pluie tombe sur la capitale des Gaules : que faire ? Alors nous vous avons préparé une liste des 6 choses à faire à Lyon quand il pleut !

Les Halles Paul Bocuse

102 Cours Lafayette, 69003 Lyon

https://www.halles-de-lyon-paulbocuse.com/

Incontournables de la ville de Lyon, les halles sont le premier endroit où se refugier entre amis ou en famille à Lyon quand il pleut. C’est en 1859 que l’histoire de ce mythique marché couvert commence à Cordeliers, puis s’installe à son adresse actuelle en 1971. Fromages, charcuterie, truffe, pâtisseries, spécialités lyonnaises, tout est réuni dans un espace. Pour faire ses courses ou boire un verre accompagné d’une planche, les halles de Lyon sauront vous redonner le sourire malgré la pluie.

Les musées

Musée des Beaux-Arts, musée de Confluence, musée des miniatures et du cinéma, musées des arts contemporain… Lyon regorge d’expositions en tout genre pour ravir les Lyonnais les plus férus de culture. C’est un incontournable lorsqu’il pleut, les musées sauront vous faire oublier le mauvais temps.

Quelques expos du moment :

Musée des Confluences : A nos amours jusqu'au 25 août 2024 En forêt jusqu'au 27 avril 2025

Musée d’Art Contemporain : Désordres jusqu'au 7 juillet 2024.

Musée Jean Couty : Jean Couty en grand !

Les Escapes game

C’est une tendance ces dernières années : les escape game. Le principe est simple, il faut s’échapper d’une pièce le plus rapidement possible grâce à des indices et des énigmes à résoudre. C’est l’activité idéale qui vous fera réfléchir en cohésion avec vos amis, vos collègues ou votre famille. Lyon propose de nombreux escape game : lyon escape game, game over, mission évasion, wake up et bien d’autres.

La patinoire

Cours Charlemagne, 69002

Débutant ou professionnel, tout le monde à sa place à la patinoire Charlemagne. En plus des sessions libres, la structure organise des spectacles sur glace et des compétitions internationales et nationales de hockey sur glace.

Quelques dates à retenir à la patinoire de Lyon :

Tournoi de Hockey jeunes : 30 mars au 1er avril

Gala du club des sports de glace de Lyon : 12 avril à 19h

Gala du Lyon Glace patinage : 13 avril à 19h

Les soirées Stand-up

Il faut chercher pour les trouver, mais Lyon regorge de comedy clubs : le complexe, blue comedy, hot spot comedy club, le fridge, espace gerson… Beaucoup se cachent dans les pentes de la Croix-Rousse ou dans le premier arrondissement et rayonneront vos mauvais jours pluvieux. Prochainement, les artistes à retrouver sont : Manuel Salmero, Hélène Sido, Karine Dubernet, Kheiron…

Les bars à jeux

Retour en enfance pour nos Lyonnais qui ont un ras le bol des bars du quotidien… Radio Espace vous propose une après-midi bar à jeux. Des jeux de société et parfois même des jeux vidéo sont à votre disposition pour jouer entre vous ou avec les clients tout en buvant un café ou une bière.

Quelques adresses de bar à jeux :

Tire-toi une buche 71 rue bugeaud 69006

Moi je m’en fou, je triche 8 rue René Leynaud, 69001

Les Rapenteurs 13 rue Lanterne 69001

On vous l’avait dit, Radio Espace a trouvé quoi faire à Lyon quand il pleut. Des activités culturelles, sportives et détente, votre radio a pensé à tout le monde… Avec ces jours pluvieux qui sont de retour, voici nos recommandations d'activités anti-déprime aux alentours de Lyon !