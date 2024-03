Un accident entre un tram et une voiture fait six blessés à Lyon

La collision s'est produite aux alentours de 6h du matin ce vendredi.

Le secteur de Gerland est actuellement très accidentogène à cause des travaux du futur tramway devant rallier Saint-Fons. Ce vendredi matin, une voiture a percuté un tramway à hauteur de l'embranchement avenue Tony-Garnier/avenue Debourg. Au total, six personnes ont été légèrement blessées. Il s'agit des quatre occupants de la voiture et de deux passagers du T1.

Des embouteillages ont été créés par cet accident car la rame de tramway accidentée a bloqué la circulation pendant plus d'une heure.

Le trafic du T1 ne devrait reprendre qu'à 8h30.

Pour rappel, début février, un cycliste décédait après avoir été percuté par un poids-lourd avenue Tony-Garnier. Il est recommandé à tous, du piéton à l'automobiliste, d'évoluer avec prudence dans ce secteur au plan de circulation chamboulé et aux voies réduites par le chantier du futur T10.