Le trafic de tabac de contrebande en hausse à l’aéroport de Lyon

Ces saisies ont doublé à l’aéroport Saint-Exupéry en l’espace de trois ans.

1,4 tonne, c’est la quantité de tabac de contrebande saisie depuis le mois de janvier par les douanes à Lyon. Plus largement, ces saisies ont doublé à l’aéroport Saint-Exupéry en l’espace de trois ans, passant de 2 à 4 tonnes par an entre 2020 et 2023.

Ce mois-ci, les douaniers ont mis la main sur une quinzaine de valises remplies de cartouches de cigarettes. La saisie remonte au 3 février, où la Brigade de surveillance extérieure (BSE) de l'aéroport de Lyon a découvert 2 062 cartouches de cigarettes de la marque Oscar. Celles-ci étaient réparties dans 15 valises, dont 11 étaient abandonnées sur les tapis bagages et quatre cachées dans les toilettes.